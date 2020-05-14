Мещеряков об уходе Сёмина: ситуация располагает к принятию данного решения

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчёт в том, что впереди всех ждут очень тяжёлые времена. Сейчас нам придётся вытягивать максимальный результат из того, что имеем, и рассчитывать прежде всего на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее мы будем действовать в этих тяжёлых условиях. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения — к смене главного тренера и приглашению нового специалиста», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт.