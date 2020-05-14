Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценные тренировки

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценный тренировочный процесс, прерванный из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.
Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценные тренировки
  • РИА Новости

«Календарь сформирован, и сезон у нас начнётся в августе. В конце мая я приступаю к полноценным тренировкам. Рассчитываю на то, что руководство российского спорта и ВФЛА сделают всё, чтобы уже в ближайшее время члены сборной смогли полноценно, пусть и индивидуально тренироваться как на свежем воздухе, так и на стадионах», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса спортсмены были вынуждены прервать свой тренировочный процесс.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на нейтральный статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить