Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценные тренировки

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценный тренировочный процесс, прерванный из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

«Календарь сформирован, и сезон у нас начнётся в августе. В конце мая я приступаю к полноценным тренировкам. Рассчитываю на то, что руководство российского спорта и ВФЛА сделают всё, чтобы уже в ближайшее время члены сборной смогли полноценно, пусть и индивидуально тренироваться как на свежем воздухе, так и на стадионах», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса спортсмены были вынуждены прервать свой тренировочный процесс.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на нейтральный статус.