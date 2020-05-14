Ласицкене рассказала, когда намерена возобновить полноценные тренировки
- РИА Новости
«Календарь сформирован, и сезон у нас начнётся в августе. В конце мая я приступаю к полноценным тренировкам. Рассчитываю на то, что руководство российского спорта и ВФЛА сделают всё, чтобы уже в ближайшее время члены сборной смогли полноценно, пусть и индивидуально тренироваться как на свежем воздухе, так и на стадионах», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса спортсмены были вынуждены прервать свой тренировочный процесс.
Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на нейтральный статус.