Черчесов доволен работой футболистов в условиях карантина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о работе игроков в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

«Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной. Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что в сложившейся ситуации с пандемией нужно не паниковать, а спокойно её пережить и сделать всё возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина.

«Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги наций с Сербией, Венгрией и Турцией. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти ещё не было», — добавил специалист.

Футбольный сезон во всём мире был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее Черчесов высказал мнение, что сезон РПЛ нужно доиграть.