Черчесов считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Как главный тренер сборной, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайший уикенд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в своё время провёл несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулёзностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что в случае принятия решения о доигровке сезона необходимо предоставить командам время для того, чтобы игроки могли подготовиться к возобновлению соревнований, что, в свою очередь, позволит клубам находиться в равных условиях и занять те места, которые они заслужат своими результатами.

«Естественно, при этом нужно самым серьёзным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с Министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей», — добавил специалист.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ.