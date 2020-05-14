Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если грубо говорить, то я аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат. Глобально, естественно, я, как любой человек из профессии, готов, чтобы как можно быстрее мы начали играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая борется активно за выживание в Премьер-лиге. Я даже скажу, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Выступаю как просто человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным», — сказал Слуцкий на YouTube-канале Василия Уткина.

Он отметил, что необходимо получать разрешение на возвращение легионеров, а затем каждый из них будет по две недели находиться на карантине. Таким образом, команды будут возобновлять сезон после трёх месяцев без тренировок, что, как считает Слуцкий, очень рискованно для здоровья игроков. По его мнению, ситуацию в РПЛ нельзя сравнить с Германией, где скоро возобновляют чемпионат, так как там был короткий зимний перерыв. Кроме того, возникает вопрос, что делать клубам, у которых в составе много арендованных футболистов, а контракты с ними рассчитаны до конца этого сезона.

«Если говорим о дате 28 июня (потенциальная дата возобновления сезона. — RT), то манёвра нет вообще. Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю, а в августе все квалификации еврокубков. Мы тогда и здесь не заканчиваем, и новый непонятно когда начинаем. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий», — заявил Слуцкий.

На данный момент сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее тренер Сергей Юран высказался о возможном признании «Зенита» чемпионом РПЛ в случае досрочного завершения сезона.