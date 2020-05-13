Юран высказался о возможном признании «Зенита» чемпионом РПЛ

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Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран поделился мнением о возможном признании санкт-петербургского «Зенита» чемпионом России по футболу сезона-2019/20 в случае его досрочного завершения из-за пандемии коронавируса.
Юран высказался о возможном признании «Зенита» чемпионом РПЛ
  • РИА Новости

«С таким отрывом у меня и так не было сомнений в итоговой победе петербуржцев. Могли бы возникнуть вопросы по путёвкам в еврокубки, но в целом все команды, которые в них обычно выступают, и так туда попадают. Исключение — «Спартак». Но в данной ситуации вряд ли кто-то будет жаловаться. Ведь мы же не просто проснулись, попили кофе и решили остановить сезон», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что большинство клубов РПЛ не против досрочного завершения сезона.

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