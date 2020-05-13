Юран считает, что большинство клубов РПЛ не против досрочного завершения сезона

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что большинство команд Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержит идею досрочного завершения чемпионата страны.

«Владелец «Спартака» Леонид Федун ещё несколько недель назад призывал к окончанию сезона, хотя красно-белые могли бы побороться за попадание в Лигу Европы. Это ведь о чём-то да говорит. Поэтому я считаю, что стоит зафиксировать таблицу, как она есть. Затем дождаться более спокойной обстановки, когда пандемия пойдёт на спад. Уверен, в июне уже потихоньку можно будет возобновлять тренировки, начинать готовиться к следующему сезону. Мне кажется, большинство клубов не против досрочного завершения сезона. Но последнее слово остаётся за руководством лиги», — заявил Юран в интервью RT.

Ранее он оценил идею проведения матчей РПЛ без зрителей.