Юран оценил идею проведения матчей РПЛ без зрителей

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что спортсменам будет непросто проявить себя при пустых трибунах.

«Любой спорт сложно представить без зрителей. Представьте, в театре актёры вышли играть спектакль, а зал пустой. Конечно, футболисты будут стараться, но они зависимы от болельщиков. Даже если заполнена половина стадиона, это уже создаёт необходимую атмосферу. А пустые трибуны навевают ассоциации лишь с контрольными матчами на сборах. Одно дело, когда подобное происходит в межсезонье, и совсем иное — когда нужно биться за медали», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее Юран выступил против возобновления чемпионата России по футболу.