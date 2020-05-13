Юран оценил идею проведения матчей РПЛ без зрителей

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Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран выразил мнение, что спортсменам будет непросто проявить себя при пустых трибунах.
Юран оценил идею проведения матчей РПЛ без зрителей
  • РИА Новости

«Любой спорт сложно представить без зрителей. Представьте, в театре актёры вышли играть спектакль, а зал пустой. Конечно, футболисты будут стараться, но они зависимы от болельщиков. Даже если заполнена половина стадиона, это уже создаёт необходимую атмосферу. А пустые трибуны навевают ассоциации лишь с контрольными матчами на сборах. Одно дело, когда подобное происходит в межсезонье, и совсем иное — когда нужно биться за медали», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее Юран выступил против возобновления чемпионата России по футболу.

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