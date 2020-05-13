Юран: возобновление сезона РПЛ — неоправданный риск для футболистов

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Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
Юран: возобновление сезона РПЛ — неоправданный риск для футболистов
  • РИА Новости

«Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм. Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают «ломаться». Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку. Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят», — заявил Юран в интервью RT.

При этом Юран также отметил, что не стоит исключать риск заражения футболистов коронавирусом, после чего всему коллективу придётся перейти в режим самоизоляции.

«Поэтому, на мой взгляд, не нужно возобновлять сезон «для галочки» и подвергать футболистов риску. Считаю, игра в данном случае не стоит свеч», — заключил Юран.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что Российская премьер-лига может не называть чемпиона по итогам сезона-2019/20.

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