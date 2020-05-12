Хусаинов считает, что объявлять победителя чемпионата России по футболу не нужно
- Reuters
На данный момент вопрос о возобновлении или досрочном прекращении чемпионата страны открыт.
«В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня», — приводит слова Хусаинова rusfootball.info.
Ранее сообщалось, что девушка Криштиану Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале.