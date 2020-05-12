Хусаинов считает, что объявлять победителя чемпионата России по футболу не нужно

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что Российская премьер-лига может не называть чемпиона по итогам сезона-2019/20.
Хусаинов считает, что объявлять победителя чемпионата России по футболу не нужно
  • Reuters

На данный момент вопрос о возобновлении или досрочном прекращении чемпионата страны открыт.

«В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня», — приводит слова Хусаинова rusfootball.info.

Ранее сообщалось, что девушка Криштиану Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале.

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