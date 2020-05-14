Директор RCC пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова

Исполнительный директор промоутерской компании Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко поддержал находящегося в тяжёлом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хочу пожелать семье терпения и сил пройти через сложившуюся ситуацию. Абдулманап Нурмагомедов не просто тренер Хабиба, он гордость Дагестана. Уверен, что всё закончится благополучно, а врачи сделают всё, что требуется в такой ситуации», — цитирует Клименко РИА Новости.

Он также отметил, что необходимо ждать официальных новостей о здоровье тренера и мыслями находиться с его близкими.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее Александр Шлеменко пожелал здоровья отцу Нурмагомедова.