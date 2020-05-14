В Ferrari прокомментировали переход Сайнса

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Руководитель итальянской команды «Формулы-1» Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал переход испанского пилота Карлоса Сайнса — младшего из McLaren.
В Ferrari прокомментировали переход Сайнса
  • Reuters

«За пять сезонов Карлос показал, что является очень талантливым гонщиком и обладает техническими способностями и необходимыми качествами, которые делают его идеально подходящим для нашей семьи», — цитирует Бинотто официальный сайт Ferrari.

По его мнению, Сайнс и Шарль Леклер станут лучшей парой пилотов и помогут команде достичь новых успехов.

Сайнс будет выступать за Ferrari с сезона-2021.

Ранее сообщалось, что гонщик Renault Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren и заменит Сайнса.

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