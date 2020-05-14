Гонщик Renault Риккардо подписал контракт с McLaren и заменит Сайнса

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Команда «Формулы-1» McLaren объявила о переходе австралийского пилота Renault Даниэля Риккардо.
Гонщик Renault Риккардо подписал контракт с McLaren и заменит Сайнса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба McLaren, стороны заключили многолетнее соглашение, Риккардо будет выступать за команду с сезона-2021.

Он заменит испанского пилота Карлоса Сайнса, который уходит в Ferrari.

Ранее Ferrari объявила о переходе Сайнса из McLaren.

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