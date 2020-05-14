Экс-футболист «Зенита» рассказал, как чуть не погиб в результате ДТП

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне защищающий цвета французского «Пари Сен-Жермен», рассказал, как во время выступления за итальянскую «Рому» чуть не стал жертвой ДТП.

Как рассказал Паредес Football Italia, он, его экс-партнёры по «Роме» Хуан Итурбе и Диего Перотти и их супруги решили съездить на концерт. При этом каждый отправился на своём автомобиле. По дороге домой они решили проехать на красный свет, но не заметили приближающуюся машину.

«Постарался затормозить, уйти вправо, но сзади меня ехал Итурбе на своём джипе. У меня была маленькая машина, я думал, что сейчас въеду в Хуана. В тот момент подумал, что умру. Пытаясь уйти от столкновения с Итурбе, я ехал уже на двух колесах», — признался Паредес.

В итоге спортсменам удалось уйти от столкновения и избежать аварии.

Паредес известен по выступлениям за аргентинский «Бока Хуниорс», итальянские клубы «Рома», «Эмполи» и «Кьево», а также французский «Пари Сен-Жермен». В составе «Зенита» он провёл 61 матч и забил десять мячей.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы возглавить итальянский клуб.