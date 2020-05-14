Экс-футболист «Зенита» рассказал, как чуть не погиб в результате ДТП

Короткая ссылка
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне защищающий цвета французского «Пари Сен-Жермен», рассказал, как во время выступления за итальянскую «Рому» чуть не стал жертвой ДТП.
Экс-футболист «Зенита» рассказал, как чуть не погиб в результате ДТП
  • Reuters

Как рассказал Паредес Football Italia, он, его экс-партнёры по «Роме» Хуан Итурбе и Диего Перотти и их супруги решили съездить на концерт. При этом каждый отправился на своём автомобиле. По дороге домой они решили проехать на красный свет, но не заметили приближающуюся машину.

«Постарался затормозить, уйти вправо, но сзади меня ехал Итурбе на своём джипе. У меня была маленькая машина, я думал, что сейчас въеду в Хуана. В тот момент подумал, что умру. Пытаясь уйти от столкновения с Итурбе, я ехал уже на двух колесах», — признался Паредес.

В итоге спортсменам удалось уйти от столкновения и избежать аварии.

Паредес известен по выступлениям за аргентинский «Бока Хуниорс», итальянские клубы «Рома», «Эмполи» и «Кьево», а также французский «Пари Сен-Жермен». В составе «Зенита» он провёл 61 матч и забил десять мячей.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы возглавить итальянский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить