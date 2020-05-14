Экс-футболист «Милана» Шевченко признался, что хотел бы возглавить клуб в будущем

Главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы возглавить итальянский клуб.

«Я бы хотел однажды возглавить «Милан». Я всегда храню это в сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

При этом он отметил, что в данный момент сосредоточен на работе с украинской национальной командой.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также в 2008 году. За это время он провёл 322 матча и забил 164 мяча в составе «россонери».

Ранее Александр Зинченко рассказал о сходстве между Хосепом Гвардиолой и Шевченко.