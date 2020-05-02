Зинченко рассказал о сходстве между Гвардиолой и Шевченко

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, в чём похожи главные тренеры национальной команды Андрей Шевченко и английского клуба Хосеп Гвардиола.

«Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Например, мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло — у португальцев были моменты, перекладина, но и мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата», — приводит слова Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Он отметил, что Шевченко и Гвардиола схожи в философии игры, расстановке игроков, контроле мяча, выстраивании дистанции и сплочённости команды на поле. Зинченко также подчеркнул, что ему даже не нужно перестраиваться, когда он приезжает из клуба в сборную, и наоборот.

Ранее Зинченко заявил, что в «Манчестер Сити» попросили пока не контактировать с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, у которого недавно из-за коронавируса скончалась мать.