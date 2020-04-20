Зинченко: игроков «Манчестер Сити» предупредили, чтобы не писали Гвардиоле

Украинский футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что в клубе попросили пока не контактировать с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, у которого недавно из-за коронавируса скончалась мать.

«К сожалению, у него недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в это тяжёлое время», — цитирует Зинченко ua.tribuna.com.

При этом он отметил, что все члены клуба выразили поддержку специалисту через интернет, ведь все понимают, насколько тяжело терять близких людей.

«До этой потери он отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме. А так после он не выходил на связь», — добавил Зинченко.

Ранее сообщалось, что мать Гвардиолы Долорес Сала Каррио умерла от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 82 лет в испанском городе Манреса.