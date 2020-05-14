Гаджиев подтвердил наличие проблем с сердцем у Абдулманапа Нурмагомедова
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«Понятно, что у него были проблемы с сердцем... Я знал, что он в тяжёлом состоянии, а о коме я сам узнал из СМИ», — цитирует Гаджиева РБК.
По словам руководителя Fight Nights Global он не владеет детальной информацией относительно состояния Абдулманапа Нурмагомедова и не может точно сказать, что именно перенёс отец чемпиона UFC — инфаркт или инсульт.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказывался сдавать тест на коронавирус.