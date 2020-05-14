СМИ: Абдулманап Нурмагомедов отказывался сдавать тест на коронавирус

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Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не хотел сдавать тест на коронавирус и не соблюдал указания врачей во время пребывания в больнице Махачкалы.
СМИ: Абдулманап Нурмагомедов отказывался сдавать тест на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал BAZA, Нурмагомедов-старший попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. Тогда у отца и наставника действующего чемпиона UFC была диагностирована вирусная пневмония, при этом первые несколько дней он чувствовал себя здоровым. 

Врачи прописали Нурмагомедову-старшему постельный режим, но тот не соблюдал их указания, продолжая делать зарядку.

«Затем его состояние немного ухудшилось — и Нурмагомедова перевели в общую реанимацию. Врачи говорят, что Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус и что они не смогли его уговорить», — говорится в сообщении.

Ранее комментатор Рамазан Рабаданов, друг тренера Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал о проблемах с сердцем у специалиста.

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