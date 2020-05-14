Комментатор Рабаданов сообщил, что Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце

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Комментатор Рамазан Рабаданов, друг тренера Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал о проблемах с сердцем у специалиста.
Комментатор Рабаданов сообщил, что Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него, никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», — цитирует Рабаданова РБК.

Абдулманап Нурмагомедов является отцом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме.

Ранее журналист Василий Уткин выразил мнение, что смерть тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова и состояние отца Нурмагомедова говорят об эпидемии больше, чем статистика.

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