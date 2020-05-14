Уткин: смерть Алиомарова и кома отца Нурмагомедова говорят об эпидемии больше, чем статистика

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о пандемии коронавируса, упомянув смерть главного тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова и тяжёлое состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вчера утром стало известно, что в Дагестане от ковида умер знаменитый тренер по вольной борьбе, работавший со сборной России, Магомед Алиомаров. Вчера вечером стало известно, что из Дагестана в Москву уже несколько дней как доставлен и находится в тяжёлой коме Абдулманап Нурмагомедов», — пишет журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Дагестане очень уважают людей, связанных с борьбой, и ему очевидно, что таким специалистам было оказано максимальное внимание при их заболевании.

«И при таком внимании — такой результат… Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь», — написал Уткин.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме.

Алиомаров скончался 13 мая от коронавируса.

Ранее глава Fight Nights Global поддержал находящегося в тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова.