Глава Fight Nights Global поддержал находящегося в тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев пожелал выздоровления находящемуся в тяжёлом состоянии Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Глава Fight Nights Global поддержал находящегося в тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова

«Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! Вся страна переживает за тебя, дядя Манап, выздоравливай!» — написал Гаджиев в своём Instagram.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что специалист находится в коме.

Ранее Конор Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова.

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