Глава Fight Nights Global поддержал находящегося в тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова
«Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! Вся страна переживает за тебя, дядя Манап, выздоравливай!» — написал Гаджиев в своём Instagram.
25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что специалист находится в коме.
Ранее Конор Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова.