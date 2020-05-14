Тактаров высказался о находящемся в тяжёлом состоянии отце Нурмагомедова
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«Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать. И ничего плохого не говорить», — сказал Тактаров в эфире в своём Instagram.
25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме.
Ранее комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце.