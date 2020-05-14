Стерлинг о возможном бое с Яном: все болельщики хотят увидеть этот поединок

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Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг, у которого есть ямайские корни, настаивает на поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с россиянином Петром Яном.
Стерлинг о возможном бое с Яном: все болельщики хотят увидеть этот поединок
  • Reuters

«Все болельщики хотят увидеть этот бой, теперь на кону будет стоять вакантный титул. Я второй номер, Ян — третий. Это бой для фанатов. Дядя Дана, думаю, настало время Ямайки заполучить своего первого чемпиона UFC», — написал Стерлинг в Twitter.

Титул стал вакантным, так как чемпион UFC в легчайшем Генри Сехудо объявил о завершении карьеры в MMA после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249.

Глава UFC Дана Уайт после этого сказал, что одним из участников боя за вакантный пояс точно будет Ян.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение.

Ранее Олег Тактаров выразил уверенность, что Ян одолел бы Сехудо.

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