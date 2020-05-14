Источник: владельцы «Манчестер Сити» хотят купить российский футбольный клуб

Компания City Football Group (CFG), которая владеет английским «Манчестер Сити», хочет приобрести клуб в России.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в компании впечатлены организацией и проведением ЧМ-2018 и интересом россиян к футболу. В феврале холдинг уже провёл переговоры с одним из российских клубов, но они были приостановлены из-за возникших проблем с финансовым фейр-плей у «Манчестер Сити».

Отмечается, что в CFG рассматривают в первую очередь приобретение клуба элитного дивизиона.

Напомним, что холдингу, которым руководит шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, уже принадлежат девять футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» приобрели бельгийский клуб.