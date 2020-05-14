Источник: владельцы «Манчестер Сити» хотят купить российский футбольный клуб

Короткая ссылка
Компания City Football Group (CFG), которая владеет английским «Манчестер Сити», хочет приобрести клуб в России.
Источник: владельцы «Манчестер Сити» хотят купить российский футбольный клуб
  • Reuters

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», в компании впечатлены организацией и проведением ЧМ-2018 и интересом россиян к футболу. В феврале холдинг уже провёл переговоры с одним из российских клубов, но они были приостановлены из-за возникших проблем с финансовым фейр-плей у «Манчестер Сити».

Отмечается, что в CFG рассматривают в первую очередь приобретение клуба элитного дивизиона.

Напомним, что холдингу, которым руководит шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, уже принадлежат девять футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» приобрели бельгийский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить