Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бельгийский клуб

Холдинговая компания City Football Group стала владельцем бельгийского футбольного клуба «Ломмел».

Об этом сообщается на сайте компании. «Ломмел» стал девятым клубом City Football Group после «Манчестер Сити» (Англия), «Жироны» (Испания), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогамы Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия).

«Ломмел» выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться 12 июня.