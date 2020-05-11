Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бельгийский клуб

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Холдинговая компания City Football Group стала владельцем бельгийского футбольного клуба «Ломмел».
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бельгийский клуб
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте компании. «Ломмел» стал девятым клубом City Football Group после «Манчестер Сити» (Англия), «Жироны» (Испания), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогамы Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия). 

«Ломмел» выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. 

Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться 12 июня.

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