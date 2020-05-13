Евсеев вспомнил, как его вдохновляли болельщики на стадионе «Локомотива»

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Главный тренер «Уфы», в прошлом защитник «Локомотива» Вадим Евсеев продолжил рассказывать о своих ассоциациях с буквами алфавита в Instagram.
Евсеев вспомнил, как его вдохновляли болельщики на стадионе «Локомотива»
  • globallookpress.com

По словам специалиста, литера Ю ассоциируется у него с южной трибуной стадиона в Черкизово.

«Помню те матчи со столичными клубами, когда в Черкизово болельщиков соперника было больше. Но это ничего не значило. Юг звучал громче всех. Бывало, силы на исходе, а остановиться не можешь. Стыдно перед людьми, которые так болеют. И бежишь только на морально-волевых. Потом сидишь в раздевалке, нет сил до душа дойти. Сейчас, когда у нас  столько футбольных стадионов, атмосфера игры стала ещё ярче. Поддержка трибун ближе», — написал Евсеев.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба объявил Роналдо лучшим форвардом в истории.

 

 

 

 

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