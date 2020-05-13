Чемпион СССР Мешков о тренере Плющенко: я такой пример вижу впервые

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Четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков поделился мнением о переходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Чемпион СССР Мешков о тренере Плющенко: я такой пример вижу впервые
  • РИА Новости

По мнению экс-спортсмена, такое в этом виде спорта случается не часто.

«Стать тренером по работе с именитыми спортсменами, тем более женщинами, и вот так сразу, как это сделал Евгений Плющенко, я такой пример вижу впервые. Даже Станислав Жук, воспитавший Ирину Роднину и многих других знаменитостей в фигурном катании, говорил, что хороший тренер и хороший спортсмен — две разные сущности. Сам он, кстати, никогда не был олимпийским чемпионом. Несмотря на то, что это был самый гениальный тренер в нашей истории», — приводит слова Мешкова «Собеседник».

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала Роднину вздорной.

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