Адвокат брата Кокорина: приговора в отношении наших подзащитных больше не существует

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Второго кассационного суда общей юрисдикции по поводу приговора за драку в центре Москвы, в которой также участвовали Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

«Кассационный суд удовлетворил наши жалобы, отменил апелляционный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Иными словами — в Мосгорсуд», — приводит слова адвоката «Советский спорт».

По словам Барика, с учётом «допущенных ошибок — неверной квалификации, неверного применения норм материального и процессуального права — суду предстоит пересмотреть дело и вынести решение».

«Юридически решение уже отменено! Приговора уже нет! Его не существует на сегодня в отношении наших подзащитных. Суд должен будет пересмотреть дело. И многое теперь зависит от того, какие доводы изложит суд кассационной инстанции в своём решении, на что обратит внимание Мосгорсуда», — добавил он.

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