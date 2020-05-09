Рами признался, что не знает имён своих одноклубников по «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о знакомстве с партнёрами по команде.

«Я знаю одного или двоих. Это слишком сложно. Произнося имя, я уверен, что есть пять-шесть человек, которых зовут Александр. Как я обращаюсь к ним? Эй, бро», — заявил Рами во время прямого эфира в Instagram.

Французский защитник присоединился к «Сочи» во время зимнего трансферного окна, однако пока не успел дебютировать за новый клуб.

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