Стало известно, что говорил адвокат Мамаева на заседании в кассационной инстанции

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В СМИ появилась речь на заседании в кассационной инстанции адвоката Игоря Бушманова, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Стало известно, что говорил адвокат Мамаева на заседании в кассационной инстанции
  • РИА Новости

«Так вышло, что это обыденное дело, как никакое другое за последнее десятилетие, по ряду причин притянуло на себя пристальное внимание со стороны сотен тысяч граждан страны, которые раньше вообще не интересовались реалиями отечественного судопроизводства. И то, как велись предварительное и судебное следствие по этому делу, для многих стало «открытием глаз» на реалии отечественного судопроизводства», — приводит слова Бушманова Sport24.

Также адвокат попросил «судить по закону и совести».

«Надеюсь, российская судебная система преодолеет все испытания, безусловно окрепнет, рано или поздно обретёт должный авторитет, не размениваясь из-за «30-копеечных» дел, как в случае известного дела адвоката Плевако «с нищей старушкой и чайником». Пусть так скорее и будет», — добавил Бушманов. 

Ранее кассационный суд отправил на пересмотр дело Мамаева и Александра Кокорина.

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