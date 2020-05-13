Шведская лыжница Эберг решила завершить карьеру из-за последствий коронавируса

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Шведская лыжница Дженни Эберг объявила о завершении карьеры в связи с последствиями коронавируса для своего организма.
Шведская лыжница Эберг решила завершить карьеру из-за последствий коронавируса
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

«Надеюсь, больше я не буду испытывать ничего подобного. Чувствую, что мне не хватает мотивации для поддержания нужного уровня», — цитирует Эберг Expressen.

У Эберг была выявлена двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. До этого у спортсменки на протяжении восьми дней была повышенная температура.

Эберг является двукратной призёркой юниорского чемпионата мира, а также на её счету одна победа на этапах Кубка мира.

Ранее заболевший коронавирусом владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы.

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