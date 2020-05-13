Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который заболел коронавирусом, заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы.
Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы
  • РИА Новости

«К сожалению, ещё не скоро выпишут, так что придётся терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться», — цитирует Федуна РИА Новости.

Он также рассказал, что футболисты «Спартака» присылали ему видео с поддержкой, за что он им очень благодарен.

7 мая Федун был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Федун рассказал, как относится к расширению РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить