Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы
- РИА Новости
«К сожалению, ещё не скоро выпишут, так что придётся терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться», — цитирует Федуна РИА Новости.
Он также рассказал, что футболисты «Спартака» присылали ему видео с поддержкой, за что он им очень благодарен.
7 мая Федун был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее Федун рассказал, как относится к расширению РПЛ.