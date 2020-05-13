Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который заболел коронавирусом, заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы.

«К сожалению, ещё не скоро выпишут, так что придётся терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться», — цитирует Федуна РИА Новости.

Он также рассказал, что футболисты «Спартака» присылали ему видео с поддержкой, за что он им очень благодарен.

7 мая Федун был госпитализирован с диагнозом «коронавирус».

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Федун рассказал, как относится к расширению РПЛ.