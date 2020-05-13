Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Нурмагомедова в стойке

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Тренер Рашад Холлоуэй, работающий с бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном, поделился ожиданиями от возможного поединка Джастина Гэтжи с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Нурмагомедова в стойке
  • Reuters

«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков. Он хорошо боксирует», — сказал тренер на YouTube-канале Helen Yee.

Он отметил, что Гэтжи очень много времени уделяет боксу и в этом аспекте явно лучше Нурмагомедова, что и уменьшает шансы россиянина на проведение тейкдауна.

«В то же время Хабиб невероятно хорош в партере. В стойке Джастин его убьёт. В партере Джастин не представляет угрозы для Хабиба, поэтому — 50 на 50», — добавил Холлоуэй.

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов готов провести следующий бой в сентябре.

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