Норманн: если позовёт «Манчестер Юнайтед», останусь в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Что если МЮ всё же позовёт? Я останусь здесь, в «Ростове», — цитирует Норманна Sport24.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Норманн сравнил наставника «Ростова» Валерия Карпина и тренера «Манчестер Юнайтед».