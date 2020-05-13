Норманн: если позовёт «Манчестер Юнайтед», останусь в «Ростове»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Норманн: если позовёт «Манчестер Юнайтед», останусь в «Ростове»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Что если МЮ всё же позовёт? Я останусь здесь, в «Ростове», — цитирует Норманна Sport24

Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Норманн сравнил наставника «Ростова» Валерия Карпина и тренера «Манчестер Юнайтед».

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