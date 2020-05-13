Хоккеист «Северстали» Морозов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек

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Игорь Масленников, агент нападающего череповецкой «Северстали» Егора Морозова, заявил, что хоккеист оказался вовлечён в ДТП, в результате которого погиб человек.
Хоккеист «Северстали» Морозов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек
  • ©severstalclub.ru

«Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещённой. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал небыстро. И ничего видно не было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чём», — цитирует Масленникова РИА Новости.

По его словам, в данный момент идёт следствие. Он также отметил, что все расстроены из-за гибели человека.

«Но Егор ни при чём, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — добавил Масленников.

Ранее сообщалось, что автомобиль футболиста Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре после полицейской погони.

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