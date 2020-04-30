Автомобиль Амира Натхо попал в ДТП в Краснодаре после полицейской погони

Бывший игрок «Барселоны» и «Локомотива» Амир Натхо, ныне выступающий за «Нымме Калью» в Эстонии, оказался причастен к крупному ДТП в Краснодаре.

Как сообщает «Новая Кубань», инцидент произошёл вечером 29 апреля на улице Мачуги. Правда, за рулём розового BMW находился не сам Натхо, а экс-игрок майкопской «Дружбы» Алан Хаконов. На автомобиле были поддельные номера.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что автомобиль нарушителя двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Машина была передана в ориентировку для задержания, но лихач игнорировал требования полицейских и пытался скрыться.

Сотрудники ДПС гнались за Хаконовым почти через весь город. Всё закончилось аварией: нарушитель, проехав на красный свет, столкнулся с двумя другими автомобилями, после чего был задержан. На виновника аварии составили семь протоколов, в том числе за нарушение режима самоизоляции.

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