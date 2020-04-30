Бывшая жена Зайцева рассказала о вызове на допрос по делу о краже ценностей из дома хоккеиста

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Маргарита Готовцева, экс-супруга хоккеиста Никиты Зайцева, заявила о вызове на допрос по делу о краже ценностей из дома спортсмена, в котором она ранее проживала с детьми.
Бывшая жена Зайцева рассказала о вызове на допрос по делу о краже ценностей из дома хоккеиста
  • Reuters

Заявление в полицию подал отец Зайцева. Кроме того, Готовцева судится с защитником «Оттавы Сенаторз» из-за опекунства дочерей.

Как написала девушка в Instagram, её вызвали на допрос с целью узнать, не похищала ли она деньги, перстень и орден. Преступление, в котором её обвиняет Зайцев-старший, якобы было совершено ещё в период замужества Готовцевой.

«У меня вопрос — до какой степени абсурдности может ещё дойти эта ситуация? Мне по-прежнему не дают видеться с детьми — уже шестой месяц. Зачем ты это делаешь? Ты готов пойти на всё, чтобы меня растоптать? За что? Поговори, пожалуйста, с твоими родителями и со мной! Сколько это ещё будет продолжаться?» — написала она.

Ранее сообщалось, что Фетисов назвал имена лучших российских хоккеистов на данный момент.

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