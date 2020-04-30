Фетисов назвал имена лучших российских хоккеистов на данный момент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает лучшими российскими хоккеистами на данный момент.

«На сегодняшний момент лучшие — это Саша Овечкин и Евгений Малкин. Они примерно одинаковы. Малкин с Овечкиным могут поконкурировать», — цитирует Фетисова «Инфореактор».

По словам легендарного хоккеиста, существуют разные критерии оценки спортсменов, но Овечкин и Малкин находятся примерно на одном уровне. При этом Фетисов отметил, что очень тепло относится к Александру и уважает Евгения.

Ранее в НХЛ составили рейтинг самых неординарных российских хоккеистов в истории лиги.