Фетисов назвал имена лучших российских хоккеистов на данный момент

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает лучшими российскими хоккеистами на данный момент.
Фетисов назвал имена лучших российских хоккеистов на данный момент
  • Reuters

«На сегодняшний момент лучшие — это Саша Овечкин и Евгений Малкин. Они примерно одинаковы. Малкин с Овечкиным могут поконкурировать», — цитирует Фетисова «Инфореактор».

По словам легендарного хоккеиста, существуют разные критерии оценки спортсменов, но Овечкин и Малкин находятся примерно на одном уровне. При этом Фетисов отметил, что очень тепло относится к Александру и уважает Евгения.

Ранее в НХЛ составили рейтинг самых неординарных российских хоккеистов в истории лиги.

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