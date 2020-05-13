СМИ: Футболистку «Зенита» ограбили более чем на 1,5 млн рублей

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Съёмную квартиру футболистки «Зенита» Людмилы Шадриной в Ленинградской области ограбили более чем на 1,5 млн рублей.
СМИ: Футболистку «Зенита» ограбили более чем на 1,5 млн рублей
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Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова владельца квартиры, в период с 18 марта по 12 мая из сейфа были украдены часы Hublot за 1 млн рублей, Casio G-Shock за 75 тыс., DKNY за 15 тыс., Tissot за 20 тыс., а также ещё несколько аксессуаров стоимостью 200 тыс., 120 тыс. и 164 тыс. рублей.

Злоумышленники также украли золотые украшения спортсменки.

Общий материальный ущерб превысил 1,68 млн рублей, а полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что футболиста «Сочи» Ганелли Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции.

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