Футболиста «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции

Полузащитник российского футбольного клуба «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции.

Как сообщает L’Équipe, житель Тулузы по имени Морган Б. заявил, что купил у Имбула автомобиль Audi RS 3 в июне 2018 года, а затем спортсмен украл у него эту машину.

После обращения в полицию Имбула обвинил его в шантаже и мошенничестве и подал иск в суд.

В 2018 году Имбула попал в ДТП под Тулузой. Игрок находился на пассажирском сидении, а за рулём транспортного средства находился его двоюродный брат. Другой участник аварии скрылся с места происшествия, а в полицию было решено не обращаться.

Машина футболиста оказалась сильно повреждена, и его брат предложил ему связаться с «другом из Тулузы», который бы вывел их на механиков. В итоге на место происшествия прибыл человек в компании ещё одного мужчины, которым, по словам Имбула, оказался Морган Б. Он представился руководителем крупной страховой фирмы и заявил, что может помочь ему возместить ущерб без финансовых потерь.

Затем Морган Б. предложил пригнать один из своих грузовиков, чтобы ещё сильнее повредить автомобиль Имбула, а после взять на себя ответственность за ДТП, чтобы его страховая компания возместила ущерб. Имбула, по его словам, согласился, не понимая, что его обманывают.

Через несколько недель спортсмен начал волноваться, так как до сих пор не получил автомобиль обратно. Согласно письму Имбула в полицию, Морган Б. объяснял задержку арестом: якобы страховщик вызвал полицейских, заподозрив аферу.

После этого Морган Б. попросил футболиста прислать ему свидетельство о регистрации автомобиля и выдать свидетельство о продаже машины для доказательства, что он является владельцем Audi.

Как отмечает Имбула, Морган Б. перестал выходить на связь, и игрок отследил автомобиль по геолокации, попросив брата забрать его. Брат, у которого были ключи от машины, увёз автомобиль, но позднее его задержала полиция.

Сам Морган Б. заявляет, что не проводил никаких махинаций и лично предложил футболисту купить повреждённую машину и заплатил ему за это €30 тыс.

Ранее теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как у неё пытались выманить деньги от имени Евгения Кафельникова.