Теннисистка Кузнецова заявила, что у неё пытались выманить деньги от имени Кафельникова
- РИА Новости
«Сегодня мне пришло сообщение будто бы от Евгения Кафельникова: «Выручи, я пока что не в Москве. Мне близким надо помочь с деньгами, чтобы они ушли на карантин. Скинь, пожалуйста, 50 тыс. рублей», — приводит слова Кузнецовой «Спорт-Экспресс» со ссылкой на её Instagram.
По её словам, она уже собиралась перевести деньги, но задала пару вопросов мошеннику и поняла, что её собеседником является не Кафельников. Кроме того, она сказала, что ей не первый раз приходят подобные сообщения.
Ранее Кузнецова показала, как сдала тест на коронавирус.