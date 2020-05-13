Макгрегор ответил на оскорбительный пост Фергюсона в его адрес

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на оскорбительный пост в свой адрес в социальных сетях со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона.

«Заткнись и поблагодари врачей за то, что они склеили твой череп и зашили все сечки. Сегодня же Международный день медицинской сестры. И научись боксировать! Перебираешь ногами как клоун. Нам было бы стыдно представлять интересы такого бойца», — написал Макгрегор в своём Twitter.

9 мая Фергюсон потерпел поражение техническим нокаутом от Джастина Гэтжи в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Ранее Фергюсон жёстко отреагировал на слова Макгрегора, согласно которым его компания занималась продвижением американца.