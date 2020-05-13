Макгрегор ответил на оскорбительный пост Фергюсона в его адрес

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на оскорбительный пост в свой адрес в социальных сетях со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона.
Макгрегор ответил на оскорбительный пост Фергюсона в его адрес
  • Reuters

«Заткнись и поблагодари врачей за то, что они склеили твой череп и зашили все сечки. Сегодня же Международный день медицинской сестры. И научись боксировать! Перебираешь ногами как клоун. Нам было бы стыдно представлять интересы такого бойца», — написал Макгрегор в своём Twitter.

9 мая Фергюсон потерпел поражение техническим нокаутом от Джастина Гэтжи в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Ранее Фергюсон жёстко отреагировал на слова Макгрегора, согласно которым его компания занималась продвижением американца. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить