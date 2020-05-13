Глава КХЛ допустил возможность перехода одной команды из Западной конференции в Восточную

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что одна из команд Западной конференции, скорее всего, в следующем сезоне будет играть в Восточной.
Глава КХЛ допустил возможность перехода одной команды из Западной конференции в Восточную
  • РИА Новости

«В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную», — цитирует Морозова ТАСС.

Плей-офф КХЛ сезона-2019/20 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина не определён, а участники второго раунда плей-офф поделили между собой места с первого по восьмое.

Ранее Морозов ответил на вопрос, какие клубы КХЛ имеют задолженности по зарплате.

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