Глава КХЛ допустил возможность перехода одной команды из Западной конференции в Восточную

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что одна из команд Западной конференции, скорее всего, в следующем сезоне будет играть в Восточной.

«В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную», — цитирует Морозова ТАСС.

Плей-офф КХЛ сезона-2019/20 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина не определён, а участники второго раунда плей-офф поделили между собой места с первого по восьмое.

Ранее Морозов ответил на вопрос, какие клубы КХЛ имеют задолженности по зарплате.