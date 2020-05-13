Морозов ответил, какие клубы КХЛ имеют задолженности по зарплате

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, какие клубы чемпионата имеют задолженности по зарплате.

«За год накопились задолженности, на данный момент это клубы минское «Динамо» и «Витязь». У них есть небольшие задолженности, но мы на связи с клубами и пытаемся решить эту проблему, чтобы игроки получили свои зарплаты», — приводит слова Морозова ТАСС.

По словам главы Континентальной хоккейной лиги, в настоящее время руководство чемпионата отслеживает финансовую ситуацию во всех клубах.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 «Витязь» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и квалифицировался в плей-офф, но в первом же раунде уступил СКА. В то же время минское «Динамо» расположилось на 12-й строчке и досрочно завершило сезон.

Ранее Морозов рассказал, когда будет утверждён окончательный состав участников чемпионата на сезон-2020/21.