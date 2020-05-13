Морозов ответил, какие клубы КХЛ имеют задолженности по зарплате

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Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, какие клубы чемпионата имеют задолженности по зарплате.
Морозов ответил, какие клубы КХЛ имеют задолженности по зарплате
  • ХК «Витязь»
  • РИА Новости

«За год накопились задолженности, на данный момент это клубы минское «Динамо» и «Витязь». У них есть небольшие задолженности, но мы на связи с клубами и пытаемся решить эту проблему, чтобы игроки получили свои зарплаты», — приводит слова Морозова ТАСС.

По словам главы Континентальной хоккейной лиги, в настоящее время руководство чемпионата отслеживает финансовую ситуацию во всех клубах. 

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 «Витязь» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и квалифицировался в плей-офф, но в первом же раунде уступил СКА. В то же время минское «Динамо» расположилось на 12-й строчке и досрочно завершило сезон.

Ранее Морозов рассказал, когда будет утверждён окончательный состав участников чемпионата на сезон-2020/21.

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