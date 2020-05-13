Глава КХЛ ответил, когда будет утверждён состав участников сезона-2020/21

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, когда будет утверждён окончательный состав участников чемпионата на сезон-2020/21.

«КХЛ по традиции утверждала состав участников следующего сезона в конце марта, но в этом году особый случай, поэтому дату перенесли. Сейчас мы следим за ситуацией в мире и регионах нашей страны. Планируется совет директоров на май-июнь, где уже будет утверждён окончательный состав участников», — цитирует Морозова ТАСС.

По словам главы лиги, представители КХЛ регулярно контактируют с клубами, наблюдает за ситуацией и не собираются принимать поспешные решения.

Плей-офф КХЛ сезона-2019/20 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина не был определён, а участники второго раунда плей-офф поделили между собой места с первого по восьмое.

Ранее сообщалось, что Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.