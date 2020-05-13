Глава КХЛ ответил, когда будет утверждён состав участников сезона-2020/21

Короткая ссылка
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, когда будет утверждён окончательный состав участников чемпионата на сезон-2020/21.
Глава КХЛ ответил, когда будет утверждён состав участников сезона-2020/21
  • РИА Новости

«КХЛ по традиции утверждала состав участников следующего сезона в конце марта, но в этом году особый случай, поэтому дату перенесли. Сейчас мы следим за ситуацией в мире и регионах нашей страны. Планируется совет директоров на май-июнь, где уже будет утверждён окончательный состав участников», — цитирует Морозова ТАСС.

По словам главы лиги, представители КХЛ регулярно контактируют с клубами, наблюдает за ситуацией и не собираются принимать поспешные решения. 

Плей-офф КХЛ сезона-2019/20 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина не был определён, а участники второго раунда плей-офф поделили между собой места с первого по восьмое.

Ранее сообщалось, что Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить