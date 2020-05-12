СМИ: Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20

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Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.
СМИ: Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20
  • Reuters

По информации The Athletic, у Капризова вряд ли появятся шансы дебютировать за «Миннесоту» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён. Отмечается, что лига уведомила руководство «Уайлд», что российский форвард не сможет выступать за команду в текущем чемпионате.

Отмечается, что Капризов надеялся подписать контракт с клубом и провести оставшуюся часть регулярного сезона. В таком случае эти матчи были бы зачтены ему за целый сезон, поэтому он смог бы «сжечь» целый год контракта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Кравчук сравнил бывшего защитника ЦСКА Александра Романова с легендарным канадским хоккеистом Скоттом Нидермайером.

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