СМИ: Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20

Российский нападающий Кирилл Капризов, в прошлом сезоне защищавший цвета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, не сможет выступать за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён.

По информации The Athletic, у Капризова вряд ли появятся шансы дебютировать за «Миннесоту» в нынешнем сезоне, если тот будет возобновлён. Отмечается, что лига уведомила руководство «Уайлд», что российский форвард не сможет выступать за команду в текущем чемпионате.

Отмечается, что Капризов надеялся подписать контракт с клубом и провести оставшуюся часть регулярного сезона. В таком случае эти матчи были бы зачтены ему за целый сезон, поэтому он смог бы «сжечь» целый год контракта.

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