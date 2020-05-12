Двукратный олимпийский чемпион сравнил хоккеиста Романова с Нидермайером

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Кравчук прокомментировал решение защитника команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Александра Романова пополнить состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Двукратный олимпийский чемпион сравнил хоккеиста Романова с Нидермайером
  • РИА Новости

«Если говорить о «Монреале», то там в обороне всё не так плотно, как, например, в атаке у «Торонто». Если есть определённые проблемы даже у Ши Уэбера, то что говорить о других защитниках «Канадиенс», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

По словам прославленного хоккеиста, защитник ЦСКА поступил правильно, решив перейти в «Монреаль». При этом он отметил, что в тренировочном лагере позиции Романова могут претерпеть изменения.

Кроме того, Кравчук выразил мнение, что Романова правильнее сравнивать не с российскими, а с иностранными защитниками.

«В случае с Александром напрашиваются параллели с одним из лучших канадских защитников на стыке веков, Скоттом Нидермайером. Он словно бы не катался по льду, а на нём парил, чем мог похвастать, наверное, только американский защитник Брайан Лич», — отметил Кравчук.

Он отметил, что Романов обладает лёгким катанием, но при этом отлично чувствует себя в силовой борьбе.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент и генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов объявил о подписании контракта с экс-форвардом магнитогорского «Металлурга» Романом Любимовым.

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