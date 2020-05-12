Двукратный олимпийский чемпион сравнил хоккеиста Романова с Нидермайером

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Кравчук прокомментировал решение защитника команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Александра Романова пополнить состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

«Если говорить о «Монреале», то там в обороне всё не так плотно, как, например, в атаке у «Торонто». Если есть определённые проблемы даже у Ши Уэбера, то что говорить о других защитниках «Канадиенс», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

По словам прославленного хоккеиста, защитник ЦСКА поступил правильно, решив перейти в «Монреаль». При этом он отметил, что в тренировочном лагере позиции Романова могут претерпеть изменения.

Кроме того, Кравчук выразил мнение, что Романова правильнее сравнивать не с российскими, а с иностранными защитниками.

«В случае с Александром напрашиваются параллели с одним из лучших канадских защитников на стыке веков, Скоттом Нидермайером. Он словно бы не катался по льду, а на нём парил, чем мог похвастать, наверное, только американский защитник Брайан Лич», — отметил Кравчук.

Он отметил, что Романов обладает лёгким катанием, но при этом отлично чувствует себя в силовой борьбе.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент и генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов объявил о подписании контракта с экс-форвардом магнитогорского «Металлурга» Романом Любимовым.