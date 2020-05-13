СМИ: Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Валенсию»

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Бывший главный тренер московского «Спартака», испанской «Севильи» и английского «Арсенала» Унаи Эмери рассматривается в качестве кандидата на пост наставника «Валенсии».
СМИ: Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Валенсию»
  • Reuters

Как сообщает Marca, руководство «Валенсии» не удовлетворено результатами коллектива в нынешнем сезоне, поэтому рассматривает возможность смены главного тренера. На данный момент командой руководит бывший футболист «Реала» Альберт Селадес. 

Отмечается, что в качестве замены Селадесу руководство «летучих мышей» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери, ранее возглавлявшего команду в период с 2008 по 2012 год. Под его началом коллектив трижды финишировал на третьей строчке в чемпионате Испании по футболу, а также добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также Эмери известен по работе с московским «Спартаком», испанской «Севильей», французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Арсеналом». Он является чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также трёхкратным победителем Лиги Европы.

Ранее главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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