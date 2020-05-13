Клопп сравнил Месси с Роналду

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня лучший — Месси... Он мне больше нравится как игрок на поле. Но Криштиану также невероятный футболист», — цитирует Клоппа ESPN.

При этом немецкий специалист отметил, что восхищён физическими показателями Роналду, а также его отношением к делу и профессионализмом. Но при этом как футболист его больше впечатляет Месси, которому на поле всё даётся легко.

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси не были включены в число лучших исполнителей штрафных ударов в истории по версии портала Sport360.